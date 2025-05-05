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Трамп утверждает, что в Европе "просили" его позвонить Путину

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что европейские лидеры якобы просили его позвонить диктатору Владимиру Путину, поскольку последний их "игнорирует".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью для программы Meet the Press на NBC.

По словам Трампа, для достижения мира Россия должна отказаться от планов оккупировать всю территорию Украины, несмотря на то, что она "этого и хочет".

"И если бы не я, они бы продолжали. Вы знаете, что лидеры Евросоюза просили меня позвонить Путину так много раз? Потому что он не отвечает на их звонки", - заявил Трамп.

Отдельно стоит добавить, что ранее диктатор уже разговаривал по крайней мере с одним из европейских лидеров - 15 ноября 2024-го глава Кремля провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом.

 

 

Переговоры Трампа и Путина

18 марта Трамп провел первый телефонный разговор с российским диктатором. Тогда же они обсудили прекращение огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры, которого российские террористы в конце концов не придерживались.

Также в конце февраля издание Le Point писало, что глава Белого дома может якобы приехать в Москву 9 мая для встречи с Путиным, но позже президент США опроверг эту информацию.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп