Трамп стане VIP-гостем фіналу клубного ЧС: що відомо

Президент США Дональд Трамп особисто відвідає фінал клубного чемпіонату світу, який відбудеться 13 липня на стадіоні "МетЛайф" в Нью-Джерсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ESPN.
Дональд Трамп зробив заяву під час засідання Кабінету міністрів, яке проходило одночасно з офіційним відкриттям офісу ФІФА в "Трамп-тауері" в Нью-Йорку.
Саме там буде розміщено трофей клубного чемпіонату світу.
"Я піду на гру", - сказав Трамп журналістам.
Президент Федерації футболу Джанні Інфантіно відзначив вагому підтримку з боку американської влади, що сприяє успішній організації турніру.
"Ми отримали таку велику підтримку від уряду та від президента разом із Робочою групою Білого дому щодо проведення клубного чемпіонату світу з футболу та чемпіонату світу з футболу наступного року", - сказав Інфантіно.
Фінал, який відбудеться на домашньому стадіоні команд НФЛ "Нью-Йорк Джетс" і "Джайантс", збігається з підготовкою США до прийому рекордної кількості команд на чемпіонат світу 2026 року.
Клубний чемпіонат світу з футболу, у якому змагаються найсильніші клуби планети, вважають генеральною репетицією перед турніром 2026 року.
Трамп вже неодноразово демонстрував інтерес до великих спортивних подій. Він став першим чинним президентом США, який відвідав "Супербоул", а також оголосив про проведення драфту НФЛ 2027 року у Вашингтоні.
Попри це, деякі політичні рішення адміністрації Трампа, зокрема імміграційні обмеження, викликають занепокоєння серед учасників чемпіонату світу.
Однак ФІФА запевняє, що подія буде відкритою і гостинною для всіх учасників.
Фінал клубного чемпіонату світу відбудеться 13 липня, а матч за вихід до нього між ПСЖ і "Реалом" відбудеться сьогодні, 9 липня о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що перший фіналіст вже відомий, "Челсі" першим вийшов у фінал Клубного ЧС.
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