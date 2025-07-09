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"Челсі" першим вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу: відео голів і огляд матчу

Середа 09 липня 2025 01:05
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"Челсі" першим вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу: відео голів і огляд матчу "Челсі" переміг "Флуміненсе" у півфіналі КЧС-2025 (фото: Getty Images)
Автор: Дмитро Войналович

Англійський "Челсі" став першим фіналістом Клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року, здобувши переконливу перемогу у півфіналі над бразильським "Флуміненсе".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

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"Аристократи" впевнено контролювали гру і реалізували свою перевагу у рахунку. Завдяки якісній грі в атаці та надійному захисту, "Челсі" здобуло перемогу з рахунком 2:0.

Головним героєм зустрічі став нападник "Челсі" Жоао Педро, який оформив дубль.

На 18-й хвилині форвард відкрив рахунок у грі, забивши свій дебютний гол у стартовому складі лондонського клубу. На 56-й хвилині Педро подвоїв перевагу "синіх", встановивши остаточний рахунок матчу.

Зазначимо, що "Флуміненсе" за п'ять матчів на Клубному чемпіонаті світу-2025 не програло жодного матчу, тоді як "Челсі" одного разу поступилося в групі, а тоді в 1/8 фіналу виграло лише в овертаймі.

Що далі?

Цей матч став важливим етапом для лондонців на шляху до другого в історії фіналу КЧС. Нагадаємо, "Челсі" вже виграв цей турнір у 2021 році, обігравши у вирішальному матчі "Палмейрас".

У цього річному фіналі команда зустрінеться з переможцем іншого півфінального протистояння, де зіграють французький ПСЖ та мадридський "Реал" з Андрієм Луніним, який нещодавно вляпався у мовний скандал. Цей матч відбудеться сьогодні, у середу, 9 липня, о 22:00 за київським часом.

Фінал Клубного чемпіонату світу-2025, де зійдуться найсильніші клуби планети, обіцяє бути видовищним завершенням турніру.

До слова, вирішальний матч мундіалю відбудеться у неділю, 13 липня. Місцем проведення поєдинку стане "Метлайф Стедіум" в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі (ця арена, що вміщує 82 500 глядачів, також прийматиме фінал Чемпіонату світу з футболу 2026 року). Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Раніше ми писали, що Клубний чемпіонат світу хочуть скасувати назавжди.

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