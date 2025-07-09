Трамп станет VIP-гостем финала клубного ЧМ: что известно

Президент США Дональд Трамп лично посетит финал клубного чемпионата мира, который состоится 13 июля на стадионе "МетЛайф" в Нью-Джерси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ESPN.
Дональд Трамп сделал заявление во время заседания Кабинета министров, которое проходило одновременно с официальным открытием офиса ФИФА в "Трамп-тауэре" в Нью-Йорке.
Именно там будет размещен трофей клубного чемпионата мира.
"Я пойду на игру", - сказал Трамп журналистам.
Президент Федерации футбола Джанни Инфантино отметил весомую поддержку со стороны американских властей, способствующую успешной организации турнира.
"Мы получили такую большую поддержку от правительства и от президента вместе с Рабочей группой Белого дома по проведению клубного чемпионата мира по футболу и чемпионата мира по футболу в следующем году", - сказал Инфантино.
Финал, который состоится на домашнем стадионе команд НФЛ "Нью-Йорк Джетс" и "Джайантс", совпадает с подготовкой США к приему рекордного количества команд на чемпионат мира 2026 года.
Клубный чемпионат мира по футболу, в котором соревнуются сильнейшие клубы планеты, считается генеральной репетицией перед турниром 2026 года.
Трамп уже неоднократно демонстрировал интерес к крупным спортивным событиям. Он стал первым действующим президентом США, который посетил "Супербоул", а также объявил о проведении драфта НФЛ 2027 года в Вашингтоне.
Несмотря на это, некоторые политические решения администрации Трампа, в частности иммиграционные ограничения, вызывают беспокойство среди участников чемпионата мира.
Однако ФИФА уверяет, что событие будет открытым и гостеприимным для всех участников.
Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля, а матч за выход в него между ПСЖ и "Реалом" состоится сегодня, 9 июля в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, что первый финалист уже известен, "Челси" первым вышел в финал Клубного ЧМ.
Также читайте, почему Клубный чемпионат мира хотят отменить навсегда.
А еще вам будет интересно, какие важные изменения ФИФА предлагают внести на ЧМ-2026.