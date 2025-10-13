ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп: США не постачають Україні зброю, її купує НАТО

США, Понеділок 13 жовтня 2025 02:11
UA EN RU
Трамп: США не постачають Україні зброю, її купує НАТО Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати самі не відправляють Україні жодної зброї. Вони відправляють її в НАТО, і НАТО за неї платить.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера журналістам на борту Air Force One.

Він зазначив, що така схема поставок є "великою різницею між Байденом і Трампом", оскільки Байден дав Україні зброї на 350 млн доларів, а "ми - ні".

"Ми їм (українцям. - ред.) нічого не дали, але ми надали їм повагу, і дещо ще, якщо чесно. Отже, ми говорили про зброю: зброя відправляється в НАТО, а НАТО потім надсилає нам чек. Вони платять нам за інформацію, і їм буде потрібно більше зброї, і ми розглядаємо можливість це зробити", - сказав Трамп.

Президент зазначив, що США "також потрібна зброя" і тому "ми не можемо віддавати так багато зброї, що в нас самих її не буде", адже "ніколи не знаєш, що може трапитися".

Трамп зазначив, що мав дуже гарну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у суботу 11 жовтня та вранці в неділю 12 жовтня.

У контексті переговорів, глава Білого дому заявив, що українцям дуже потрібні системи Patriot і вони хотіли б мати ракети Tomahawk, але передача таких ракет призведе до нового етапу ескалації.

Військова допомога США для України

У п'ятницю, 10 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на передачу США вчасно обіцяних президентом Трампом 10 систем Patriot. Вони здатні збивати балістичні ракети "Іскандер-М" і "Кинджал", якими Росія обстрілює Україну.

Крім того, Україна веде зі США переговори про передачу далекобійних крилатих ракет Tomahawk, які здатні ефективно вражати цілі в глибокому тилу Росії.

За словами Зеленського, для ракет цього типу вже намічено цілі для ударів на території РФ.

Трамп заявив про готовність передати Україні Tomahawk, але для початку він обговорить це питання з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Просунулися на 3,5 км і взяли полонених: ЗСУ показали успіхи поблизу Оріхова
Просунулися на 3,5 км і взяли полонених: ЗСУ показали успіхи поблизу Оріхова
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить