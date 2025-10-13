Трамп: США не постачають Україні зброю, її купує НАТО

Сполучені Штати самі не відправляють Україні жодної зброї. Вони відправляють її в НАТО, і НАТО за неї платить.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера журналістам на борту Air Force One.

Він зазначив, що така схема поставок є "великою різницею між Байденом і Трампом", оскільки Байден дав Україні зброї на 350 млн доларів, а "ми - ні".

"Ми їм (українцям. - ред.) нічого не дали, але ми надали їм повагу, і дещо ще, якщо чесно. Отже, ми говорили про зброю: зброя відправляється в НАТО, а НАТО потім надсилає нам чек. Вони платять нам за інформацію, і їм буде потрібно більше зброї, і ми розглядаємо можливість це зробити", - сказав Трамп.

Президент зазначив, що США "також потрібна зброя" і тому "ми не можемо віддавати так багато зброї, що в нас самих її не буде", адже "ніколи не знаєш, що може трапитися".

Трамп зазначив, що мав дуже гарну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у суботу 11 жовтня та вранці в неділю 12 жовтня.

У контексті переговорів, глава Білого дому заявив, що українцям дуже потрібні системи Patriot і вони хотіли б мати ракети Tomahawk, але передача таких ракет призведе до нового етапу ескалації.