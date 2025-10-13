ua en ru
Трамп: США не поставляют Украине оружие, его покупает НАТО

США, Понедельник 13 октября 2025 02:11
UA EN RU
Трамп: США не поставляют Украине оружие, его покупает НАТО Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты сами не отправляют Украине никакого оружия. Они отправляют его в НАТО, и НАТО за него платит.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера журналистам на борту Air Force One.

Он отметил, что такая схема поставок является "большой разницей между Байденом и Трампом", поскольку Байден дал Украине оружия на 350 млн долларов, а "мы - нет".

"Мы им (украинцам. - ред.) ничего не дали, но мы оказали им уважение, и кое-что еще, если честно. Итак, мы говорили об оружии: оружие отправляется в НАТО, а НАТО затем присылает нам чек. Они платят нам за информацию, и им (ураинцам. - ред.) потребуется больше оружия, и мы рассматриваем возможность это сделать", - сказал Трамп.

Президент отметил, что США "также нужно оружие" и поэтому "мы не можем отдавать так много оружия, что у нас самих его не будет", ведь "никогда не знаешь, что может случиться".

По словам Трампа, у него был очень хороший разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу 11 октября и утром в воскресенье 12 октября.

В контексте переговоров, глава Белого дома заявил, что украинцам очень нужны системы Patriot и они хотели бы иметь ракеты Tomahawk, но передача таких ракет приведет к новому этапу эскалации.

Военная помощь США для Украины

В пятницу, 10 октября президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на передачу США в срок обещанных президентом Трампом 10 систем Patriot. Они способны сбивать баллистические ракеты "Искандер-М" и "Кинжал", которыми Россия обстреливает Украину.

Кроме того, Украина ведет с США переговоры о передаче дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, которые способны эффективно поражать цели в глубоком тылу России.

По словам Зеленского, для ракет этого типа уже намечены цели для ударов на территории РФ.

Трамп заявил о готовности передать Украине Tomahawk, но для начала он обсудит этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным.

Дональд Трамп Война в Украине
