Трамп сравнил тестирование на коронавирус в США с разговором с Зеленским

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп назвал свои действия по сдерживанию коронавируса такими совершенными, как и разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп вспомнил свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и сравнил его с тем, как проводится тестирование на коронавирус COVID-19 в США. Об этом сообщает "Голос Америки".

Во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте, Трамп заявил журналистам: "все, кто нуждаются в проверке, получают тест".

"Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма, верно?", - сказал Трамп, сравнив политику по предоставлению тестов стенограмме своего разговора с Зеленским, которая была в центре рассмотрения процедуры импичмента президента США. Трамп неоднократно подчеркивал, что во время разговора не было никаких нарушений.

Напомним, в результате вспышки коронавируса погибли уже более 3400 человек, инфицированы более 101,9 тыс. человек.Количество случаев заболевания в США превысило 300. Как минимум 28 штатов сообщают о подтвержденных или предполагаемых подтвержденных случаях. В США зарегистрировано 15 смертей, связанных с вирусом.

Трамп подписал законопроект о выделение на борьбу с распространением нового коронавируса 8,3 млрд долларов. Такие быстрые действия Конгресса США подчеркнули, насколько серьезно правительство воспринимает угрозу коронавируса.

Соглашение предусматривает ассигнования в размере 7,8 млрд долларов для борьбы со вспышкой коронавируса, а также разрешение на обязательные расходы в размере 500 млн долларов для финансирования программы здравоохранения в целях расширения доступа к медицинским услугам для пожилых людей.