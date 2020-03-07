ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп сравнил тестирование на коронавирус в США с разговором с Зеленским

Новости » Политика     07.03.2020 - 20:38
Трамп сравнил тестирование на коронавирус в США с разговором с Зеленским
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп назвал свои действия по сдерживанию коронавируса такими совершенными, как и разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп вспомнил свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и сравнил его с тем, как проводится тестирование на коронавирус COVID-19 в США. Об этом сообщает "Голос Америки".

Во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте, Трамп заявил журналистам: "все, кто нуждаются в проверке, получают тест".

"Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма, верно?", - сказал Трамп, сравнив политику по предоставлению тестов стенограмме своего разговора с Зеленским, которая была в центре рассмотрения процедуры импичмента президента США. Трамп неоднократно подчеркивал, что во время разговора не было никаких нарушений.

Напомним, в результате вспышки коронавируса погибли уже более 3400 человек, инфицированы более 101,9 тыс. человек.Количество случаев заболевания в США превысило 300. Как минимум 28 штатов сообщают о подтвержденных или предполагаемых подтвержденных случаях. В США зарегистрировано 15 смертей, связанных с вирусом.

Трамп подписал законопроект о выделение на борьбу с распространением нового коронавируса 8,3 млрд долларов. Такие быстрые действия Конгресса США подчеркнули, насколько серьезно правительство воспринимает угрозу коронавируса.

Соглашение предусматривает ассигнования в размере 7,8 млрд долларов для борьбы со вспышкой коронавируса, а также разрешение на обязательные расходы в размере 500 млн долларов для финансирования программы здравоохранения в целях расширения доступа к медицинским услугам для пожилых людей.

Подозрения на коронавирус у 6 украинцев не подтверждены Вифлеем закрыли для туристов и паломников из-за коронавируса
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь