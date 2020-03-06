ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп подписал законопроект о выделение 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Новости » Политика     06.03.2020 - 16:16
Трамп подписал законопроект о выделение 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Соглашение предусматривает ассигнования в размере 7,8 млрд долларов для борьбы с коронавирусом и разрешение на обязательные расходы в размере 500 млн долларов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект о выделение на борьбу с распространением нового коронавируса 8,3 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Такие быстрые действия Конгресса США подчеркнули, насколько серьезно правительство воспринимает угрозу коронавируса.

Соглашение предусматривает ассигнования в размере 7,8 млрд долларов для борьбы со вспышкой коронавируса, а также разрешение на обязательные расходы в размере 500 млн долларов для финансирования программы здравоохранения в целях расширения доступа к медицинским услугам для пожилых людей.

Напомним, 5 марта Сенат США одобрил законопроект о выделении 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Законопроект поддержали более 80 законодателей.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

Также сообщалось, что уровень смертности среди тех, кто был заражен коронавирусом COVID-19, составляет около 3,4%.

Google и Microsoft откроют временный доступ к платным программам из-за коронавируса Подозрение на коронавирус у девяти украинцев не подтвердилось, - Минздрав
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь