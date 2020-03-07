Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 тыс.

Иллюстративное фото (twitter.com/nikmarino9)

Погибли более 3,4 тыс. зараженных

В результате вспышки коронавируса погибли уже более 3400 человек, инфицированы более 101,9 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что количество случаев заболевания в США превысило 300. Как минимум 28 штатов сообщают о подтвержденных или предполагаемых подтвержденных случаях. В США зарегистрировано 15 смертей, связанных с вирусом.

Заболеваемость в Южной Корее превысила 6,7 тыс., Сеул объявил сегодня о 480 новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее число случаев заражения в стране достигло 6 767. В Южной Корее больше всего случаев заражения вирусом происходит за пределами Китая.

Число жертв в Иране растет: по меньшей мере 124 человека умерли от коронавируса.

Ранее сообщалось, что на борту круизного лайнера Grand Princess, которому отказано во въезде в Сан-Франциско, коронавирусом заразился 21 человек.

РБК-Украина писало, что в Колумбии и Коста-Рика сообщили о первом случае заражения новым типом коронавируса COVID-2019.