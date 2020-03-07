Трамп порівняв тестування на коронавірус в США з розмовою з Зеленським

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп назвав свої дії зі стримування коронавірусу такими досконалими, як і розмова з Зеленським

Президент США Дональд Трамп згадав свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським та порівняв його з тим, як проводиться тестування на коронавірус COVID-19 в США. Про це повідомляє "Голос Америки".

Під час відвідування Центру з контролю і запобігання хвороб в Атланті, Трамп заявив журналістам: "всі, хто потребують перевірки, отримують тест".

"Тести досконалі, як і лист і стенограма, вірно?", - сказав Трамп, порівнявши політику з надання тестів стенограмі своєї розмови з Зеленським, яка була в центрі розгляду процедури імпічменту президента США. Трамп неодноразово підкреслював, що під час розмови не було ніяких порушень.

Нагадаємо, в результаті спалаху коронавирусу загинули вже понад 3400 чоловік, інфіковані більш 101,9 тис. человек. Кількість випадків захворювання в США перевищило 300. Як мінімум 28 штатів повідомляють про підтверджених або передбачуваних підтверджених випадків. У США зареєстровано 15 смертей, пов'язаних з вірусом.

Трамп підписав законопроект про виділення на боротьбу з поширенням нового коронавірусу 8,3 млрд доларів. Такі швидкі дії Конгресу США підкреслили, наскільки серйозно уряд сприймає загрозу коронавірусу.

Угода передбачає асигнування в розмірі 7,8 млрд доларів для боротьби зі спалахом коронавірусу, а також дозвіл на обов'язкові витрати в розмірі 500 млн доларів для фінансування програми охорони здоров'я з метою розширення доступу до медичних послуг для людей похилого віку.