Трамп про спільну зустріч із Зеленським і Путіним: є шанси

"Я думаю, у нас є шанс на тристоронній саміт із Путіним та Зеленським. Це може бути великий крок для встановлення миру", - заявив Трамп під час пресконференції.

Заява Трампа прозвучала після серії переговорів між американськими, європейськими та українськими дипломатами, які намагаються врегулювати конфлікт в Україні.

При цьому експерти застерігають, що навіть якщо саміт і відбудеться, то рішення будуть надзвичайно складними через суперечливі інтереси сторін.