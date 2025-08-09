Трамп о совместной встрече с Зеленским и Путиным: есть шансы

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения трехстороннего саммита с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.
"Я думаю, у нас есть шанс на трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским. Это может быть большой шаг для установления мира", - заявил Трамп во время пресс-конференции.
Заявление Трампа прозвучало после серии переговоров между американскими, европейскими и украинскими дипломатами, которые пытаются урегулировать конфликт в Украине.
При этом эксперты предостерегают, что даже если саммит и состоится, то решения будут чрезвычайно сложными из-за противоречивых интересов сторон.
6 августа стало известно, что Уиткофф посетил Москву. Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения возможности завершить войну РФ против Украины.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф якобы предложил российскому диктатору Владимиру Путину план, который касается прекращения огня между Россией и Украиной.
В том соглашении, которое готовят американские и российские чиновники, Москва может сохранить контроль над оккупированными территориями.
В свою очередь российский президент Владимир Путин сообщил специальному представителю США Стиву Виткоффу, что готов согласиться на полное прекращение огня при условии, что Украина отведет свои войска со всей восточной части Донецкой области.