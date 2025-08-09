Трамп про спільну зустріч із Зеленським і Путіним: є шанси
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість проведення тристороннього саміту з президентами Росії та України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським для обговорення шляхів мирного врегулювання конфлікту в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі.
"Я думаю, у нас є шанс на тристоронній саміт із Путіним та Зеленським. Це може бути великий крок для встановлення миру", - заявив Трамп під час пресконференції.
Заява Трампа прозвучала після серії переговорів між американськими, європейськими та українськими дипломатами, які намагаються врегулювати конфлікт в Україні.
При цьому експерти застерігають, що навіть якщо саміт і відбудеться, то рішення будуть надзвичайно складними через суперечливі інтереси сторін.
Що відомо про територіальне питання у конфлікті Росії та України
6 серпня стало відомо, що Віткофф відвідав Москву. Там він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення можливості завершити війну РФ проти України.
Спецпредставник президента США Стів Віткофф нібито запропонував російському диктатору Володимиру Путіну план, який стосується припинення вогню між Росією та Україною.
В тій угоді, яку готують американські та російські чиновники, Москва може зберегти контроль над окупованими територіями.
В свою чергу російський президент Володимир Путін повідомив спеціальному представнику США Стіву Віткоффу, що готовий погодитися на повне припинення вогню за умови, що Україна відведе свої війська з усієї східної частини Донецької області.