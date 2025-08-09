Трамп про спільну зустріч із Зеленським і Путіним: є шанси

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість проведення тристороннього саміту з президентами Росії та України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським для обговорення шляхів мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі.

"Я думаю, у нас є шанс на тристоронній саміт із Путіним та Зеленським. Це може бути великий крок для встановлення миру", - заявив Трамп під час пресконференції.

Заява Трампа прозвучала після серії переговорів між американськими, європейськими та українськими дипломатами, які намагаються врегулювати конфлікт в Україні.

При цьому експерти застерігають, що навіть якщо саміт і відбудеться, то рішення будуть надзвичайно складними через суперечливі інтереси сторін.