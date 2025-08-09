Трамп о совместной встрече с Зеленским и Путиным: есть шансы

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности проведения трехстороннего саммита с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я думаю, у нас есть шанс на трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским. Это может быть большой шаг для установления мира", - заявил Трамп во время пресс-конференции.

Заявление Трампа прозвучало после серии переговоров между американскими, европейскими и украинскими дипломатами, которые пытаются урегулировать конфликт в Украине.

При этом эксперты предостерегают, что даже если саммит и состоится, то решения будут чрезвычайно сложными из-за противоречивых интересов сторон.