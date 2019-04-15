Трамп советует Boeing прибегнуть к ребрендингу самолета 737 MAX

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посоветовал компании Boeing прибегнуть к ребрендингу самолета 737 MAX. Об этом он написал в своем Twitter.

Также глава США порекомендовал добавить "некоторые дополнительные функции".

"Что я знаю о брендинге, может быть, ничего (но я стал президентом!). Но на месте компании Boeing, я бы исправил самолет Boeing 737 MAX, добавил некоторые дополнительные замечательные функции и изменил название самолета", - написал американский лидер.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что американская компания Boeing планирует с середины апреля сократить количество выпускаемых в месяц самолетов Boeing 737 MAX. Согласно заявлению, компания решила временно изменить объемы производства с 52 самолетов в месяц до 42 в месяц.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство Эфиопии обнародовало предварительный отчет о катастрофе Boeing 737 Max 8. Согласно документу, пилоты Boeing 737 Max 8 придерживались всех инструкций производителя, но это не предотвратило катастрофу.

Добавим, компания Boeing также признала, что программное обеспечение самолетов модели 737 MAX 8 содержит дополнительную незначительную ошибку, не связанную с проблемной системой MCAS.