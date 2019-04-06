Boeing собирается сократить производство самолетов 737 MAX

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

Компания анонсировала временное изменение объемов производства 737 MAX с 52 до 42 лайнеров в месяц

Американская компания Boeing планирует с середины апреля сократить количество выпускаемых в месяц самолетов Boeing 737 MAX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте компании.

Согласно заявлению, компания решила временно изменить объемы производства с 52 самолетов в месяц до 42 в месяц.

По словам представителей Boeing, данное решение принято из-за приостановок поставок лайнеров этого типа.

В компании считают, что сокращение объемов производства самолетов позволит "сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения".

В то же время руководство Boeing не будет сокращать штат сотрудников, которые занимаются выпуском лайнеров.

Напомним, компания Boeing признала, что программное обеспечение самолетов модели 737 MAX 8 содержит дополнительную незначительную ошибку, не связанную с проблемной системой MCAS.

Правительство Эфиопии обнародовало предварительный отчет о катастрофе Boeing 737 Max 8. Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, представляя отчет, заявила, что пилоты Boeing 737 Max 8 придерживались всех инструкций производителя, но это не предотвратило катастрофу.

После авиакатастрофы страны Евросоюза, а также Казахстан, Фиджи, Новая Зеландия, Ямайка и ряд других государств приняли решение о запрете полетов Boeing этой модели.