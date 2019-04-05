Компания Boeing признала еще одну проблему с самолетами 737 MAX 8

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

В компании назвали проблему "относительно незначительной"

Компания Boeing признала, что программное обеспечение самолетов модели 737 MAX 8 содержит дополнительную незначительную ошибку, не связанную с проблемной системой MCAS. Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на издание The Washington Post.

Так, осмотр Boeing обнаружил "дополнительную проблему программного обеспечения". Компания назвала проблему "относительно незначительной".

Кроме того, президент Boeing Кевин Макалистер признал, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) имел место на борту обоих Boeing 737 МАКС, попавших в катастрофу.

"Все подробности происшествия будут приведены государственными органами в докладах по итогам расследований, однако, после публикации предварительного доклада по расследованию катастрофы рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines очевидно, что на обоих самолетах система улучшения характеристики маневренности, известная под названием MCAS, включилась в результате ложной информации о угле атаки", - рассказал он.

По словам Макалистера, эксперты компании взаимодействуют с Федеральным авиационным управлением США и с авиакомпаниями-клиентами для завершения разработки и загрузки усовершенствованного программного обеспечения, которое исключит повторение трагедий, подобных катастрофам рейса 610 авиакомпании Lion Air и рейса 302 авиакомпании Ethiopian Airlines.

Он добавил, что завершение работ и сертификация этого программного обеспечения будут осуществлены "в ближайшие недели".

Напомним, правительство Эфиопии обнародовало предварительный отчет о катастрофе Boeing 737 Max 8. Министр транспорта Эфиопии Дагмавит МОГЭС, представляя отчет, заявила, что пилоты Boeing 737 Max 8 придерживались всех инструкций производителя, но это не предотвратило катастрофу.

Как писало РБК-Украина, в четверг авиакомпания Boeing провела успешное испытание обновленного программного обеспечения модели самолета 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.

Добавим, адвокаты одного из погибших в ходе авиакатастрофы в Эфиопии подали на компанию Boeing в суд в американском штате Иллинойс. Правозащитники отмечают, что Boeing проявил небрежность в разработке самолета 737 Max 8.