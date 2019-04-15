Трамп радить Boeing вдатися до ребрендингу літака 737 MAX

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп порадив компанії Boeing вдатися до ребрендингу літака 737 MAX. Про це він написав у своєму Twitter.

Також глава США порекомендував додати "деякі додаткові функції".

"Що я знаю про брендінг, може бути, нічого (але я став президентом!). Але на місці компанії Boeing, я б виправив літак Boeing 737 MAX, додав деякі додаткові чудові функції і змінив назву літака", - написав американський лідер.

Нагадаємо, на початку квітня повідомлялося, що американська компанія Boeing планує з середини квітня скоротити кількість випущених на місяць літаків Boeing 737 MAX. Згідно із заявою, компанія вирішила тимчасово змінити обсяги виробництва з 52 літаків на місяць до 42 на місяць.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд Ефіопії оприлюднив попередній звіт про катастрофу Boeing 737 Max 8. Згідно з документом, пілоти Boeing 737 Max 8 дотримувалися усіх інструкцій виробника, але це не запобігло катастрофі.

Додамо, компанія Boeing також визнала, що програмне забезпечення літаків моделі 737 MAX 8 містить додаткову незначну помилку, не пов'язану з проблемною системою MCAS.