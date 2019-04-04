Обнародован предварительный отчет о крушении Boeing 737 в Эфиопии

Фото: Boeing 737 MAX (wikipedia.org)

В докладе говорится, что пилоты Boeing 737 Max 8 следовали всем инструкциям производителя

Правительство Эфиопии обнародовало предварительный отчет о крушении Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает Reuters.

Министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, представляя отчет, заявила, что пилоты Boeing 737 Max 8 следовали всем инструкциям производителя, но это не предотвратило катастрофы.

Самолет неоднократно совершал пикирование перед тем, как он потерпел крушение, говорится в сообщении авиакомпании со ссылкой на предварительный отчет о крушении.

При этом отчет не дал подробного анализа полета, который, как ожидается, займет несколько месяцев до окончательного отчета в течение года.

Напомним, за последние пять месяцев с самолетами Boeing 737 MAX 8 произошло две авиакатастрофы. Так, 10 марта при крушении в Эфиопии погибли 157 человек. Ранее, 29 октября 2018 года, в результате падения самолета в Яванское море погибли 189 человек.

По данным экспертов, катастрофа Boeing в Эфиопии вероятнее всего произошла в результате сбоя системы, которая выравнивает положение самолета в воздухе.

Компания Boeing прекратила поставки самолетов модели 737 MAX.Так, по словам источников Reuters в авиационной отрасли, Boeing временно заморозили поставки самолетов 737 MAX. В то же время производство данной модели продолжается.