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Трамп сообщил о назначении нового и.о. министра внутренней безопасности США

Новости » Политика     02.11.2019 - 05:47
Трамп сообщил о назначении нового и.о. министра внутренней безопасности США
Фото: Чад Вульф (из открытых источников)

Бывший министр оставил свой пост 31 октября

Президент США Дональд Трамп сообщил о назначении Чада Вульфа новым и.о. главы Министерства внутренней безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News..

Отмечается, что Вульф до сих пор был малоизвестным сотрудником Министерства внутренней безопасности.

Предыдущий и.о. главы министерства Кевин Макалинан заявил об уходе в отставку в начале октября и должен оставить свой пост 31 октября.

Трамп объявил о своем выборе нового главы министерства, которое играет ключевую роль в реализации его неоднозначно воспринимаемой иммиграционной политики, выступая перед журналистами в Белом доме.

Трамп указал, что Вульф пользуется большим уважением. В прошлом Вульф подвергался критике со стороны сторонников ужесточения иммиграционной политики за то, что помогал получать временные визы в США иностранным рабочим.

Напомним, 12 октября Трамп объявил об отставке исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макэлинэна.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что подает в отставку после начала процедуры импичмента Дональду Трампу. На своей должности Перри останется до конца года.

Министр энергетики США отказывается давать показания в Конгрессе
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