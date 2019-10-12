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Трамп сообщил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США

Новости » Политика    12.10.2019 - 08:01
Трамп сообщил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США
Фото: Кевин Макелінен (cbsnews.com)

По словам Трампа, Макэлинэн уходит из политики

Президент США Дональд Трамп объявил об отставке исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Кевина Макэлинэна. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп отметил, что Макэлинэн провел выдающуюся работу на посту исполняющего обязанности секретаря внутренней безопасности, в частности отметил работу над пограничными переходами.

"После многих лет в правительстве Кевин хочет больше времени проводить с семьей и перейти в частный сектор", - написал Трамп.

Также американский лидер добавил, что объявит нового исполняющего обязанности секретаря на следующей неделе.

"Много прекрасных кандидатов!", - добавил президент США.

Трамп сообщил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США

Ранее сообщалось, что старший советник госсекретаря США Майк Помпео Майкл Маккинли уходит в отставку дело по Украине.

РБК-Украина писало, что исполнительный директор Института Маккейна Курт Волкер подал в отставку со своей должности Специального представителя Госдепартамента США в Украине.

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