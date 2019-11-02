Трамп повідомив про призначення нового в.о. міністра внутрішньої безпеки США

Фото: Чад Вульф (з відкритих джерел)

Колишній міністр залишив свій пост 31 жовтня

Президент США Дональд Трамп повідомив про призначення Чада Вульфа новим в. о. глави Міністерства внутрішньої безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News..

Наголошується, що Вульф досі був маловідомим співробітником Міністерства внутрішньої безпеки.

Попередній в.о. глави міністерства Кевін Макалинан заявив про відхід у відставку на початку жовтня і повинен залишити свій пост 31 жовтня.

Трамп оголосив про свій вибір нового глави міністерства, яке відіграє ключову роль в реалізації його неоднозначно сприймається імміграційної політики, виступаючи перед журналістами у Білому домі.

Трамп вказав, що Вульф користується великою повагою. У минулому Вульф піддавався критиці з боку прихильників посилення імміграційної політики за те, що допомагав отримувати тимчасові візи в США іноземним робітникам.

Нагадаємо, 12 жовтня Трамп оголосив про відставку виконуючого обов'язки міністра внутрішньої безпеки США Кевіна Макэлинэна.

Раніше міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що подає у відставку після початку процедури імпічменту Дональду Трампу. На своїй посаді Перрі залишиться до кінця року.