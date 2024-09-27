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Трамп сьогодні зустрінеться із Зеленським

П'ятниця 27 вересня 2024 01:02
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Трамп сьогодні зустрінеться із Зеленським Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський та кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп мають зустрітися сьогодні, 27 вересня. Це відбудеться у Нью-Йорку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) кореспондента "Голосу Америки" Михайла Комадовського.

Журналіст оприлюднив у мережі заяву колишнього президента Штатів щодо даної зустрічі із Зеленським.

За словами Трампа, ініціатива щодо зустрічі була від президента України, й від на неї погодився.

"Президент Зеленський попросив зустрітися зі мною, і я зустрінуся з ним завтра вранці близько 9:45 у Трамп-тауер", - цитує Трампа кореспондент

Трамп сьогодні зустрінеться із Зеленським

Трамп розповів про плани зустрітися із Зеленським 27 вересня (фото: скрін поста x.com/komadovsky)

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Володимир Зеленський Дональд Трамп
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