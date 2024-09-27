Трамп сьогодні зустрінеться із Зеленським
Президент України Володимир Зеленський та кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп мають зустрітися сьогодні, 27 вересня. Це відбудеться у Нью-Йорку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) кореспондента "Голосу Америки" Михайла Комадовського.
Журналіст оприлюднив у мережі заяву колишнього президента Штатів щодо даної зустрічі із Зеленським.
За словами Трампа, ініціатива щодо зустрічі була від президента України, й від на неї погодився.
"Президент Зеленський попросив зустрітися зі мною, і я зустрінуся з ним завтра вранці близько 9:45 у Трамп-тауер", - цитує Трампа кореспондент
Трамп розповів про плани зустрітися із Зеленським 27 вересня (фото: скрін поста x.com/komadovsky)
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