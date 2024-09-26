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В Білому домі відреагували на критику візиту Зеленського до Пенсильванії

Україна, Четвер 26 вересня 2024 20:56
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В Білому домі відреагували на критику візиту Зеленського до Пенсильванії Фото: Карін Жан-П'єр, прессекретар Білого дому (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Незадовго до приїзду до Пенсильванії український президент Володимир Зеленський відвідав штат Юта з губернатором-республіканцем. І того разу ніхто не починав розслідувань стосовно втручань в вибори США.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Отже, дозвольте мені просто пояснити, тому що я знаю, що про це вже багато говорили. Отже, українці відвідають підприємство, на якому працюють американські робітники, які, як ви знаєте, виробляють критично важливу продукцію, що використовується українськими військовими щодня на передовій на лінії свободи. Через те, що це має центральне значення - їхнє - для подальшого існування їхньої країни, ця ідея прийшла від українців, а не від нас", - наголосила Жан-П'єр.

Вона підкреслила, що після того, як Україна звернулась до Білого дому з цим проханням, Офіс оборони зробив те, що робив роками. А саме з'ясував, як забезпечити транспортування іноземних лідерів, які подорожують територією США, що часто трапляється, коли вони приїжджають до США.

"І весь світ знає, що це той, кого Путін (російський диктатор Володимир, - ред.) бажає вбити. Він дав дуже чітко зрозуміти, коли мова йде про президента Зеленського", - зауважила вона.

Водночас речник згадала, що лише два місяці тому президент Зеленський відвідав Юту і провів захід з губернатором-республіканцем. Жан-П'єр підкреслила, що це був дуже схожий захід.

"І республіканські чиновники були присутні на цьому заході в Юті, і не було жодної вимоги, жодної - жодної - жодної вимоги щодо розслідування, коли це сталося пару місяців тому в Юті. Отже, це був звичайний бізнес, як завжди, для українського запиту під час війни, під час воєнного часу, і тому я - я б закликав - ми б закликали республіканців у Палаті представників відмовитися від цього - від цього політичного трюку", - підсумувала речник.

Нагадаємо, що вчора в США розпочали розслідування нібито причетності українського президента Володимира Зеленського до втручання в вибори США. Це відбулось після його візиту на завод боєприпасів у штаті Пенсильванія.

Ініціатором розслідування став прибічник нинішнього кандидата в президенти США Дональда Трампа очільник комітету Палати представників із нагляду Джеймс Комер.

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