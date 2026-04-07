Трамп: сьогодні вночі в Ірані загине ціла цивілізація

"Ціла цивілізація загине сьогодні вночі і ніколи більше не буде відновлена. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде", - написав президент.

За його словами, в Ірані до влади прийшов інший режим із "розумнішими і менш радикальними людьми". Трамп не виключив, що "може статися щось по-справжньому революційне".

"Ми дізнаємося це вже сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу. 47 років здирництва, корупції та смерті нарешті завершаться. Хай благословить Бог великий народ Ірану!" - додав він.

Погрози Трампа

Нагадаємо, тільки вчора, 6 квітня, президент США Дональд Трамп заявив про те, що він може знищити весь Іран за одну ніч, і це може статися в ніч на 8 квітня.

Така заява американського лідера прозвучала на тлі відмови іранського режиму виконувати його дедлайн. Президент США вимагав, щоб Іран відкрив Ормузьку протоку до 20:00 7 квітня за східним часом (03:00 8 квітня за київським часом).