Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп: сьогодні вночі в Ірані загине ціла цивілізація

15:32 07.04.2026 Вт
2 хв
Американський лідер знову погрожує Ірану на тлі свого дедлайну
aimg Іван Носальський
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп анонсував нові удари по Ірану. За його словами, може загинути "ціла цивілізація".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в соцмережі Truth Social.

Читайте також: Трамп відкинув пропозицію про перемир'я з Іраном на 45 днів, - CNN

"Ціла цивілізація загине сьогодні вночі і ніколи більше не буде відновлена. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде", - написав президент.

За його словами, в Ірані до влади прийшов інший режим із "розумнішими і менш радикальними людьми". Трамп не виключив, що "може статися щось по-справжньому революційне".

"Ми дізнаємося це вже сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу. 47 років здирництва, корупції та смерті нарешті завершаться. Хай благословить Бог великий народ Ірану!" - додав він.

Погрози Трампа

Нагадаємо, тільки вчора, 6 квітня, президент США Дональд Трамп заявив про те, що він може знищити весь Іран за одну ніч, і це може статися в ніч на 8 квітня.

Така заява американського лідера прозвучала на тлі відмови іранського режиму виконувати його дедлайн. Президент США вимагав, щоб Іран відкрив Ормузьку протоку до 20:00 7 квітня за східним часом (03:00 8 квітня за київським часом).

Якщо його умови не будуть виконані, Трамп пообіцяв знищити всі електростанції Ірану. Також, за його словами, під атакою будуть й інші об'єкти.

Водночас сьогодні, 7 квітня, неназване джерело Axios розповіло, що американський лідер може відкласти такий удар в останній момент.

Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп