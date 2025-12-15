Трамп сьогодні проведе телефонну розмову із Зеленським та лідерами країн ЄС, - ЗМІ

Американський високопосадовець розповів виданню, що сьогодні Трамп проведе телефонні переговори з Зеленським та європейськими лідерами щодо стану переговорів з Україною.

Джерело Welt також повідомило, що угода, яка наразі обговорюється у Німеччині, включає "дуже сильні" гарантії безпеки для України від США, схожі на пакт про взаємну оборону НАТО. Крім того, йдеться про "дуже сильне стримування" за допомогою американської зброї.

За словами американського високопосадовця, Сполучені Штати очікують, що Росія схвалить цю угоду.