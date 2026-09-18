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Трамп сьогодні підпише закон про "пекельні санкції" проти Росії, - ЗМІ

20:27 18.09.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Американський президент Дональд Трамп підпише закон про "пекельні санкції" проти Росії вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кореспондента Радіо Свобода Алекса Рауфоглу.

За його словами, президент США підпише закон про санкції проти країни-агресорки сьогодні о 16:30 за місцевим часом (23:30 за київським).

Нагадаємо, 7 серпня Сенат США схвалив "пекельні санкції" проти Росії та Ірану - за законопроєкт Ліндсі Грема проголосували 86 сенаторів, 11 були проти.

Після цього Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану. На фінальному голосуванні документ підтримали 252 голоси проти 154.

РБК-Україна також писало, що посадовець Білого дому підтвердив: Дональд Трамп планує підписати законопроєкт про "пекельні санкції" проти країни-агресорки.

Зазначимо, уповноважений президента України щодо санкційної політики Владислав Власюк розповів, по яких країнах можуть вдарити "пекельні санкції" США.

Водночас Китай заявив, що ухвалені Конгресом США "пекельні санкції" проти Росії не мають юридичних підстав і суперечать міжнародному праву.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд Трамп