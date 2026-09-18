Трамп сьогодні підпише закон про "пекельні санкції" проти Росії, - ЗМІ

За його словами, президент США підпише закон про санкції проти країни-агресорки сьогодні о 16:30 за місцевим часом (23:30 за київським).

Нагадаємо, 7 серпня Сенат США схвалив "пекельні санкції" проти Росії та Ірану - за законопроєкт Ліндсі Грема проголосували 86 сенаторів, 11 були проти.

Після цього Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану. На фінальному голосуванні документ підтримали 252 голоси проти 154.

РБК-Україна також писало, що посадовець Білого дому підтвердив: Дональд Трамп планує підписати законопроєкт про "пекельні санкції" проти країни-агресорки.