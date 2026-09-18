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Трамп сегодня подпишет закон об "адских санкциях" против России, - СМИ

20:27 18.09.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп подпишет закон об "адских санкциях" против России уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корреспондента Радио Свобода Алекса Рауфоглу.

По его словам, президент США подпишет закон о санкциях против страны-агрессора сегодня в 16:30 по местному времени (23:30 по киевскому).

Напомним, 7 августа Сенат США одобрил "адские санкции" против России и Ирана - за законопроект Линдси Грэма проголосовали 86 сенаторов, 11 были против.

После этого Палата представителей Конгресса США окончательно приняла законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана. На финальном голосовании документ поддержали 252 голоса против 154.

РБК-Украина также писало, что чиновник Белого дома подтвердил: Дональд Трамп планирует подписать законопроект об "адских санкциях" против страны-агрессора.

Отметим, уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк рассказал, по каким странам могут ударить "адские санкции" США.

В то же время Китай заявил, что принятые Конгрессом США "адские санкции" против России не имеют юридических оснований и противоречат международному праву.

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