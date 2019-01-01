Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии, - NYT

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Военные получат 4 месяца, чтобы выйти из Сирии

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Американские высокопоставленные чиновники, которые пожелали остаться анонимными, сообщили изданию, что Трамп согласился дать военным 4 месяца для вывода 2 тысяч американских военнослужащих из Сирии.

Напомним, ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии, но сделав это "по-умному".

Отметим, 29 декабря, согласно решению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вывести контингент из Сирии, первая группа американских военных покинула страну.

Добавим, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам борьбы с "Исламским государством" Бретт Макгурк подал в отставку из-за решения президента о выводе войск из Сирии.