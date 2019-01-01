ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии, - NYT

Новости » Политика    01.01.2019 - 08:21
Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии, - NYT
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Военные получат 4 месяца, чтобы выйти из Сирии

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Американские высокопоставленные чиновники, которые пожелали остаться анонимными, сообщили изданию, что Трамп согласился дать военным 4 месяца для вывода 2 тысяч американских военнослужащих из Сирии.

Напомним, ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии, но сделав это "по-умному".

Отметим, 29 декабря, согласно решению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вывести контингент из Сирии, первая группа американских военных покинула страну.

Добавим, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам борьбы с "Исламским государством" Бретт Макгурк подал в отставку из-за решения президента о выводе войск из Сирии.

Демократы предложили план выхода правительства США из "шатдауна" РФ нанесла авиаудары по жилым районам Идлиба
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВойна в СирииСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь