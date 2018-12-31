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США замедлят вывод войск из Сирии

Новости » Политика    31.12.2018 - 02:55
США замедлят вывод войск из Сирии
Фото: Линдси Грэм (flickr.com/John Pemble)

Соединенные Штаты попытаются не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "по-умному". Об этом заявил сенатор Линдси Грэм после встречи с главой США, передает РБК-Украина со ссылкой на Washington Examiner.

"После обсуждений с президентом и Данфордом (глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, - ред.) я никогда не чувствовал себя лучше касательно того, куда мы движемся", - заявил Грэм.

Он добавил, что паузу решили взять, чтобы выбрать наилучшие способы достижения целей.

"Я думаю, что мы замедлим этот процесс по-умному... Мы взяли сейчас паузу, чтобы оценить, каким способом лучше достичь цели президента", - сказал сенатор.

По его словам, сейчас нужно сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации между сирийскими курдами и Турцией и помешать Ирану выиграть от сложившейся ситуации.

Напомним, 29 декабря, согласно решению президента Соединенных Штатов Америки Трампа вывести контингент из Сирии, первая группа американских военных покинула страну.

Трамп не отдавал приказ о выводе войск США из Афганистана, - Белый дом США не будут выполнять роль "мирового жандарма", - Трамп
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