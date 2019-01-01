Трамп погодився сповільнити виведення військ з Сирії, - NYT

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Військові матимуть 4 місяці, щоб вийти з Сирії

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп погодився сповільнити виведення американських військ з Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Американські високопоставлені чиновники, які забажали залишитися анонімними, повідомили виданню, що Трамп погодився дати військовим 4 місяці для виведення 2 тисяч американських військовослужбовців із Сирії.

Нагадаємо, раніше американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп погодився уповільнити виведення військ з Сирії, але зробивши це "по-розумному".

Зазначимо, 29 грудня, згідно з рішенням президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа вивести контингент з Сирії, перша група американських військових залишила країну.

Додамо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань боротьби з "Ісламським державою" Бретт Макгурк подав у відставку через рішення президента про виведення військ з Сирії.