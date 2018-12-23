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Спецпредставитель Трампа подал в отставку из-за вывода войск из Сирии

Новости » Политика    23.12.2018 - 01:00
Спецпредставитель Трампа подал в отставку из-за вывода войск из Сирии
Фото: Бретт Макгурк (twitter.com/cnnbrk)

Макгурк считает, что ИГ сможет возобновить свою деятельность

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам борьбы с "Исламским государством" Бретт Макгурк подал в отставку из-за решения президента о выводе войск из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

Макгурк направлял письмо главе Госдепартамента США Майку Помпео, в котором выражал свой протест относительно вывода войск США из Сирии. В послании он подчеркнул, что, несмотря на уничтожения основных сил "Исламского государства", группировка не была побеждено окончательно. Он считает, что в таких условиях они смогут возобновить свою деятельность.

Сообщается, что перед своей отставку Макгурк обращался в Госдеп с предложением наладить контакты между Курдской самообороной, которая являлась союзниками США, и союзными силами Башара Асада. Это позволило бы защитить курдов от агрессии со стороны Турции, которая намерена начать новую военную операцию на территории Сирии.

Издание отмечает, что в то время, когда Трамп объявил о решении выводить войска из Сирии, Макгурк находился на Ближнем Востоке и проводил переговоры с союзниками США, среди которых и лидер иракских курдов Масуд Барзани.

Напомним, Трамп заявил, что оставил борьбу с ИГ в Сирии на "местные страны". Глава Белого дома рассказал, что изначально проведение военной операции США в Сирии против "Исламского государства" должна была составлять всего три месяца, но по итогу затянулась на семь лет.

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