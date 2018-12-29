Сирию покинула первая группа американских военных

Фото: ситуация в Сирии (twitter.afp)

Группа из около 50 военных покинули базу в провинции Эль-Хасаке

Согласно решению президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа вывести контингент из Сирии, первая группа американских военных покинула страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как отмечает издание, группа из около 50 военных покинули базу в провинции Эль-Хасаке и направились в Ирак.

Напомним, президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии.

Сообщается, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

В свою очередь, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам борьбы с "Исламским государством" Бретт Макгурк подал в отставку из-за решения президента о выводе войск из Сирии.