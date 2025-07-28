Трамп скоротить 50-денний дедлайн для Путіна: "Дуже розчарований ним"

Трамп заявив, що домовленості для припинення війни "досягали вже неодноразово", але потім Путін їх порушував "обстрілами України".

"Ми багато разів думали, що ми це врегулювали, а потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, такому як Київ, і вбиває багато людей...Тож побачимо, що буде", - сказав він.

Американський президент оголосив, що збирається зменшити дедлайн ультиматуму, який він оголосив Росії для завершення війни.

"Я розчарований президентом Путіним... Я скорочу ті 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості, бо думаю, що вже знаю відповідь на питання, що станеться", - сказав Трамп.