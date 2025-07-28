Трамп скоротить 50-денний дедлайн для Путіна: "Дуже розчарований ним"

Президент США Дональд Трамп, який дав російському диктатору Володимиру Путіну 50 днів, аби той уклав мирну угоду з Україною, зробив нову заяву. Він сказав, що вже розчарований діями глави Кремля і готовий скоротити цей строк.
Як передає РБК-Україна, про це Трамп повідомив перед переговорами з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Трамп заявив, що домовленості для припинення війни "досягали вже неодноразово", але потім Путін їх порушував "обстрілами України".
"Ми багато разів думали, що ми це врегулювали, а потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, такому як Київ, і вбиває багато людей...Тож побачимо, що буде", - сказав він.
Американський президент оголосив, що збирається зменшити дедлайн ультиматуму, який він оголосив Росії для завершення війни.
"Я розчарований президентом Путіним... Я скорочу ті 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості, бо думаю, що вже знаю відповідь на питання, що станеться", - сказав Трамп.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив РФ новими санкціями, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться припинити війну проти України. Він дав Москві 50 днів на ухвалення відповідного рішення.
Він пообіцяв запровадити 100% вторинні тарифи, які загрожуватимуть країнам, які продовжать торгівлю з Росією.
Видання Reuters повідомило, що такі заходи можуть вплинути на експорт російської нафти до Китаю, Індії та Туреччини.
У відповідь на заяву Трампа міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі зазначив, що його країна зможе задовольнити свої потреби в нафті з альтернативних джерел.
Водночас американський лідер повідомив, що в разі, якщо Путін не погодиться виконати дедлайн і піти на мирну угоду, для Росії це обернеться "дуже погано".
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