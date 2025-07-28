Трамп сократит 50-дневный дедлайн для Путина: "Очень разочарован им"

Президент США Дональд Трамп, который дал российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней, чтобы тот заключил мирное соглашение с Украиной, сделал новое заявление. Он сказал, что уже разочарован действиями главы Кремля и готов сократить этот срок.
Как передает РБК-Украина, об этом Трамп сообщил перед переговорами с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Трамп заявил, что договоренности для прекращения войны "достигали уже неоднократно", но потом Путин их нарушал "обстрелами Украины".
"Мы много раз думали, что мы это урегулировали, а потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-то городу, такому как Киев, и убивает много людей...Так что посмотрим, что будет", - сказал он.
Американский президент объявил, что собирается уменьшить дедлайн ультиматума, который он объявил России для завершения войны.
"Я разочарован президентом Путиным... Я сокращу те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего количества, потому что думаю, что уже знаю ответ на вопрос, что произойдет", - сказал Трамп.
Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил РФ новыми санкциями, если российский диктатор Владимир Путин не согласится прекратить войну против Украины. Он дал Москве 50 дней на принятие соответствующего решения.
Он пообещал ввести 100% вторичные тарифы, которые будут угрожать странам, которые продолжат торговлю с Россией.
Издание Reuters сообщило, что такие меры могут повлиять на экспорт российской нефти в Китай, Индию и Турцию.
В ответ на заявление Трампа министр нефти Индии Хардип Сингх Пури отметил, что его страна сможет удовлетворить свои потребности в нефти из альтернативных источников.
В то же время американский лидер сообщил, что в случае, если Путин не согласится выполнить дедлайн и пойти на мирное соглашение, для России это обернется "очень плохо".
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