Адміністрація Трампа скорочує штат USAID: залишаться менш ніж 300 співробітників, - CNN

Адміністрація Дональда Трампа залишить в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) менше ніж 300 співробітників, що призведе до різкого скорочення чисельності персоналу. Решті співробітників, прийнятих на роботу безпосередньо, буде надано відпустку з опівночі п'ятниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN .

Видання пише, що Агентство США з міжнародного розвитку налічує близько 10 000 співробітників по всьому світу, включно з тисячами підрядників, багато з яких були відправлені у відпустку або звільнені. За словами джерел CNN, доступ до систем USAID збережуть 294 основні працівники.

Решту відключать від систем USAID, включно з електронною поштою. Три чиновники повідомили CNN, що в кількох місіях залишиться тільки один співробітник.

"Це найгірший сценарій, коли на кожну польову місію припадає по одній людині, а в окрузі Колумбія - ще кілька людей", - сказав один із зарубіжних співробітників USAID.

Цього тижня керівництво Агентства оголосило, що "весь персонал USAID, найнятий безпосередньо, буде відправлений в адміністративну відпустку в усьому світі, за винятком призначеного персоналу, відповідального за критично важливі функції, основне керівництво і спеціально призначені програми".