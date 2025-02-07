Адміністрація Трампа скорочує штат USAID: залишаться менш ніж 300 співробітників, - CNN
Адміністрація Дональда Трампа залишить в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) менше ніж 300 співробітників, що призведе до різкого скорочення чисельності персоналу. Решті співробітників, прийнятих на роботу безпосередньо, буде надано відпустку з опівночі п'ятниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.
Видання пише, що Агентство США з міжнародного розвитку налічує близько 10 000 співробітників по всьому світу, включно з тисячами підрядників, багато з яких були відправлені у відпустку або звільнені. За словами джерел CNN, доступ до систем USAID збережуть 294 основні працівники.
Решту відключать від систем USAID, включно з електронною поштою. Три чиновники повідомили CNN, що в кількох місіях залишиться тільки один співробітник.
"Це найгірший сценарій, коли на кожну польову місію припадає по одній людині, а в окрузі Колумбія - ще кілька людей", - сказав один із зарубіжних співробітників USAID.
Цього тижня керівництво Агентства оголосило, що "весь персонал USAID, найнятий безпосередньо, буде відправлений в адміністративну відпустку в усьому світі, за винятком призначеного персоналу, відповідального за критично важливі функції, основне керівництво і спеціально призначені програми".
"Розгін" USAID
Нагадаємо, раніше в адміністрації Трампа звинуватили USAID у витратах. Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що іноземна допомога - це не благодійність і має просувати інтереси США. Офісу USAID в Україні теж було доручено припинити програми.
За даними джерел ABC News, кількість іноземних співробітників Агентства становить від 1,5 до 2 тисяч осіб. Новий заступник керівника USAID Піт Марокко повідомив представникам Держдепартаменту, що якщо відкликання не буде завершено, втрутяться військові.
За словами співрозмовника ABC News, багатьом працівникам USAID за кордоном нікуди звернутися за відповідями, оскільки навіть деякі посли США не знають про плани адміністрації Трампа.
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