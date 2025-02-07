Администрация Трампа сокращает штат USAID: останутся менее 300 сотрудников, - CNN

Администрация Дональда Трампа оставит в Агентстве США по международному развитию (USAID) менее 300 сотрудников, что приведет к резкому сокращению численности персонала. Остальным сотрудникам, принятым на работу напрямую, будет предоставлен отпуск с полуночи пятницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN .

Издание пишет, что Агентство США по международному развитию насчитывает около 10 000 сотрудников по всему миру, включая тысячи подрядчиков, многие из которых были отправлены в отпуск или уволены. По словам источников CNN, доступ к системам USAID сохранят 294 основных работника.

Остальных отключат от систем USAID, включая электронную почту. Три чиновника сообщили CNN, что в нескольких миссиях останется только один сотрудник.

"Это наихудший сценарий, когда на каждую полевую миссию приходится по одному человеку, а в округе Колумбия - еще несколько человек", - сказал один из зарубежных сотрудников USAID.

На этой неделе руководство Агентства объявило, что "весь персонал USAID, нанятый напрямую, будет отправлен в административный отпуск по всему миру, за исключением назначенного персонала, ответственного за критически важные функции, основное руководство и специально назначенные программы".