Будівництво АЕС у Польщі підтверджує необхідність розвитку атомної енергетики в регіоні, - нардеп

Рішення Польщі інвестувати 14,7 млрд доларів у будівництво першої атомної електростанції підтверджує стратегічну важливість атомної генерації для енергетичної безпеки Європи. В умовах відмови від енергоресурсів РФ низка європейських країн робить ставку на розширення власних ядерних потужностей.

Україна не може залишатися осторонь цього процесу, і добудова двох енергоблоків Хмельницької АЕС є ключовим кроком для посилення енергетичної незалежності.

"Польща вкладає величезні кошти у майбутню власну атомну енергетику, і це ще один сигнал про те, що без розвитку ядерної генерації неможливо гарантувати енергетичну безпеку. Україна має діяти так само – добудовувати Хмельницьку АЕС і нарощувати власний атомний потенціал, адже це не лише питання енергетики, а й стратегічного вибору країни", – наголосив Костюх.

Він також нагадав, що Польща – не єдина країна в Європі, яка активно розвиває атомну енергетику. Нові ядерні потужності зводять Франція, Угорщина, Чехія, Словаччина, а Велика Британія інвестує в розвиток малих модульних реакторів.

"Це чіткий тренд: європейські країни розширюють атомну генерацію, щоб замінити викопне паливо та посилити енергетичну незалежність. Україна має всі можливості для цього, зокрема й завдяки співпраці з Болгарією у питанні закупівлі реакторів ВВЕР-1000. Однак рішення треба ухвалювати зараз, інакше ми ризикуємо опинитися у ситуації хронічного дефіциту електроенергії", – зазначив нардеп.

Костюх також розкритикував політичні спекуляції щодо законопроєкту про закупівлю реакторів у Болгарії та наголосив, що затримка з добудовою ХАЕС створює загрозу для енергосистеми України.

"Якщо ми хочемо стабільної економіки, якщо ми плануємо масштабне відновлення країни, якщо ми хочемо розвивати промисловість і військовий сектор – без нових атомних потужностей цього не буде. Тому це не питання вибору, а питання часу. І діяти потрібно вже зараз", – підсумував Костюх.