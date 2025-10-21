Трамп сказав Зеленському не розраховувати найближчим часом на поставки Tomahawk, - WSJ

Як пише видання, попри прагнення Трампа до швидкого завершення конфлікту Росія і Україна дали зрозуміти, що вони далекі від укладення мирної угоди.

За словами американських, європейських та українських чиновників, Трамп був відвертим із Зеленським під час зустрічі. Зокрема, висловлював розчарування, в один момент відмовившись дивитися на карти бойових дій, принесені українцями.

Трамп нібито сказав Зеленському, що його головним пріоритетом є припинення війни, і дав зрозуміти, що він не прив'язаний до жодного конкретного територіального результату.

Ба більше, за словами двох американських чиновників, Трамп сказав Зеленському, що Україна не повинна розраховувати на швидке отримання Tomahawk.

Згодом Трамп визнав, що йому набагато складніше, ніж він очікував, подолати розбіжності між Зеленським і Путіним.

"Це виявилося неприємним, тому що ви маєте двох лідерів, які справді ненавидять один одного. Це насправді трохи ускладнює справу", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

За словами джерел видання, під час зустрічі з Зеленським президент США заявив, що повернення Донбасу Україні не є пріоритетом, зазначивши, що Росія вже контролює більшу частину територіїі. Трамп сказав Зеленському, що він прагне швидко врегулювати конфлікт, незалежно від долі регіону.