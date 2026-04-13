Трамп сказав, на кого "переключиться" після Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може повернутися до питання Куби після завершення дій, пов'язаних з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію Sky News.
Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами 13 квітня окреслив можливі кроки щодо Куби.
За його словами, це питання не закрите і залишається на порядку денному, однак його розгляд відкладено до завершення поточних дій, пов'язаних з Іраном.
Журналісти нагадали Трампу про його попередні заяви щодо потенційного введення мит проти країн, які постачають паливо на Кубу, а також про зміну риторики Вашингтона.
Глава Білого дому зазначив, що ситуація потребує окремого аналізу та рішень.
"З Кубою ми ще подивимося. Куба - це окрема історія. Цією країною довго керували жахливо. Там погана система. Як ви знаєте, вона була дуже репресивна", - сказав він.
Трамп також вказав на фактор американців кубинського походження, які проживають у США, зазначивши, що багато хто з них підтримував його політику.
Він заявив, що ситуація на Кубі залишається складною і супроводжувалася серйозними порушеннями.
"З ними поводилися дуже погано; у багатьох випадках членів їхніх родин убивали, їх били та грабували - на Кубі відбувалися жахливі речі", - заявив він.
Президент США назвав Кубу "державою, що не відбулася" і припустив можливість повернення до цього напряму зовнішньої політики надалі.
За його словами, конкретні рішення можуть бути ухвалені після завершення поточного етапу.
"Можливо, ми займемося Кубою після того, як закінчимо тут (в Ірані - ред.)", - підсумував Трамп.
Зазначимо, що віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що за підсумками переговорів з Іраном, які проходили в Пакистані, сторонам не вдалося досягти домовленості про припинення війни. За його словами, Тегеран на цьому етапі не готовий відмовитися від своєї ядерної програми.