Трамп сказал, на кого "переключится" после Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вернуться к вопросу Кубы после завершения действий, связанных с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию Sky News.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами 13 апреля обозначил возможные шаги по Кубе.
По его словам, этот вопрос не закрыт и остается в повестке, однако его рассмотрение отложено до завершения текущих действий, связанных с Ираном.
Журналисты напомнили Трампу о его предыдущих заявлениях, касающихся потенциального введения пошлин против стран, которые поставляют топливо на Кубу, а также об изменении риторики Вашингтона.
Глава Белого дома отметил, что ситуация требует отдельного анализа и решений.
"С Кубой мы еще посмотрим. Куба — это отдельная история. Этой страной долго управляли ужасно. Там плохая система. Как вы знаете, она была очень репрессивна", — сказал он.
Трамп также указал на фактор американцев кубинского происхождения, проживающих в США, отметив, что многие из них поддерживали его политику.
Он заявил, что ситуация на Кубе остается сложной и сопровождалась серьезными нарушениями.
"С ними обращались очень плохо; во многих случаях членов их семей убивали, их избивали и грабили — на Кубе происходили ужасные вещи", — заявил он.
Президент США назвал Кубу "несостоявшимся государством" и допустил возможность возвращения к этому направлению внешней политики в дальнейшем.
По его словам, конкретные решения могут быть приняты после завершения текущего этапа.
"Возможно, мы займемся Кубой после того, как закончим здесь (в Иране — ред.)", — подытожил Трамп.
