Трамп сказав, чого хоче від Путіна і що "не зробить його задоволеним"

"Я хочу певних речей. Я хочу бачити припинення вогню", - заявив президент США.

Трамп додав, що Європа та президент України Володимир Зеленський будуть залучені до подальшого мирного процесу. Але це буде потім: що стосується саміту в Анкориджі, то внаслідок цієї зустрічі президент хоче "швидко побачити припинення вогню".

"Я не знаю, чи це станеться сьогодні, але я не буду радий, якщо це не станеться сьогодні. Усі казали, що це не може бути сьогодні, але я просто кажу, що хочу, щоб убивства припинилися", - заявив він.