Трамп сказал, чего хочет от Путина и что "не сделает его довольным"

"Я хочу определенных вещей. Я хочу видеть прекращение огня", - заявил президент США.

Трамп добавил, что Европа и президент Украины Владимир Зеленский будут привлечены к дальнейшему мирному процессу. Но это будет потом: что касается саммита в Анкоридже, то в результате этой встречи президент хочет "быстро увидеть прекращение огня".

"Я не знаю, произойдет ли это сегодня, но я не буду рад, если это не произойдет сегодня. Все говорили, что это не может быть сегодня, но я просто говорю, что хочу, чтобы убийства прекратились", - заявил он.