Трамп сказал, чего хочет от Путина и что "не сделает его довольным"

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске он хочет добиться быстрого прекращения огня. Трамп заявил, что "не будет рад", если его не произойдет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа для СМИ.
"Я хочу определенных вещей. Я хочу видеть прекращение огня", - заявил президент США.
Трамп добавил, что Европа и президент Украины Владимир Зеленский будут привлечены к дальнейшему мирному процессу. Но это будет потом: что касается саммита в Анкоридже, то в результате этой встречи президент хочет "быстро увидеть прекращение огня".
"Я не знаю, произойдет ли это сегодня, но я не буду рад, если это не произойдет сегодня. Все говорили, что это не может быть сегодня, но я просто говорю, что хочу, чтобы убийства прекратились", - заявил он.
Напомним, начало встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске запланировано на 22:00 по киевскому времени. Как предполагается, встреча продлится шесть или семь часов.
Известно, что Трамп должен лично встретить Путина, когда тот приземлится в городе Анкоридж. Сам саммит будет проходить в закрытом формате, а уже после этого будут официальные заявления и пресс-конференции для обеих сторон.
Украина будет оценивать результаты саммита на Аляске по трем собственным критериям. При этом никакого торга с представителями российского режима Киев вести не будет. РБК-Украина уже писало о трех сценариях, которые может ждать Украину после переговоров Трампа и Путина.