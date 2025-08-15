ua en ru
Трамп сказав, чого хоче від Путіна і що "не зробить його задоволеним"

США, П'ятниця 15 серпня 2025 20:10
Трамп сказав, чого хоче від Путіна і що "не зробить його задоволеним" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці він хоче домогтися швидкого припинення вогню. Трамп заявив, що "не буде радий", якщо його не станеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа для ЗМІ.

"Я хочу певних речей. Я хочу бачити припинення вогню", - заявив президент США.

Трамп додав, що Європа та президент України Володимир Зеленський будуть залучені до подальшого мирного процесу. Але це буде потім: що стосується саміту в Анкориджі, то внаслідок цієї зустрічі президент хоче "швидко побачити припинення вогню".

"Я не знаю, чи це станеться сьогодні, але я не буду радий, якщо це не станеться сьогодні. Усі казали, що це не може бути сьогодні, але я просто кажу, що хочу, щоб убивства припинилися", - заявив він.

Зустріч Трампа і Путіна: що відомо

Нагадаємо, початок зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на Алясці заплановано на 22:00 за київським часом. Як припускається, зустріч триватиме шість, або сім годин.

Відомо, що Трамп має особисто зустріти Путіна, коли той приземлиться в місті Анкоридж. Сам саміт буде проходити у закритому форматі, а вже після цього будуть офіційні заяви та пресконференції для обох сторін.

Україна буде оцінювати результати саміту на Алясці за трьома власними критеріями. При цьому жодного торгу з представниками російського режиму Київ вести не буде. РБК-Україна вже писало про три сценарії, на які може чекати Україна після переговорів Трампа і Путіна.

