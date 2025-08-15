Трамп сказав, чого хоче від Путіна і що "не зробить його задоволеним"

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці він хоче домогтися швидкого припинення вогню. Трамп заявив, що "не буде радий", якщо його не станеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа для ЗМІ.