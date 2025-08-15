Трамп сказал, чего хочет от Путина и что "не сделает его довольным"

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске он хочет добиться быстрого прекращения огня. Трамп заявил, что "не будет рад", если его не произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа для СМИ.