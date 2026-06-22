Трамп сказав, чи піде Стармер у відставку

"Кір Стармер піде у відставку з посади прем’єр-міністра Сполученого Королівства", - написав Трамп у Truth Social.

За даними британського агентства PA Media, Трамп не розмовляв зі Стармером з того часу, як лідери зустрілися на саміті G7 минулого тижня.

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Також президент США у своєму дописі розкритикував прем’єра Британії, заявивши, що неефективна політика стане причиною його політичного краху.

"Він зазнав нищівної поразки у двох дуже важливих питаннях - імміграції та енергетики", - підсумував Трамп, закликавши розпочати видобуток нафти в Північному морі.

Раніше лідер США неодноразово закликав британський уряд скасувати мораторій на видачу нових ліцензій на розвідку нафти та газу в Північному морі та критикував британські вітрові електростанції.