В уряді Британії закликали Стармера піти у відставку, - Sky News

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер приватно закликала прем'єр-міністра Кіра Стармера піти у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Деталі політичного скандалу

Як стало відомо журналістам, Купер, яка є одним із найстарших і найвпливовіших міністрів в уряді, приватно передала це повідомлення прем'єр-міністру минулих вихідних.

Наразі сер Кір Стармер перебуває поза межами Даунінг-стріт. Він разом із дружиною та дітьми зупинився у заміській резиденції прем'єр-міністра Чекерс.

Що кажуть в уряді

Ситуацію в Кабміні частково прокоментував міністр бізнесу та торгівлі Пітер Кайл. Він зазначив, що не спілкувався зі Стармером з п'ятниці.

Водночас урядовець наголосив, що напередодні вони мали "відверту розмову" про серйозні виклики, з якими наразі стикається прем'єр-міністр та його команда.

Політична криза у Великій Британії

Нагадаємо, урядова криза в країні загострилася після розгромної поразки лейбористів на місцевих виборах.

Ще у травні шість провідних міністрів, серед яких була й очільниця МЗС Іветт Купер, узгодили спільну позицію і планували вимагати відставки Стармера. Тоді прем'єр відмовився йти та заявив, що продовжить керувати країною.