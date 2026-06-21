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В уряді Британії закликали Стармера піти у відставку, - Sky News

18:20 21.06.2026 Нд
2 хв
Хто з найближчого оточення Стармера вимагає його звільнення?
aimg Сергій Козачук
В уряді Британії закликали Стармера піти у відставку, - Sky News Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
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Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер приватно закликала прем'єр-міністра Кіра Стармера піти у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Деталі політичного скандалу

Як стало відомо журналістам, Купер, яка є одним із найстарших і найвпливовіших міністрів в уряді, приватно передала це повідомлення прем'єр-міністру минулих вихідних.

Наразі сер Кір Стармер перебуває поза межами Даунінг-стріт. Він разом із дружиною та дітьми зупинився у заміській резиденції прем'єр-міністра Чекерс.

Що кажуть в уряді

Ситуацію в Кабміні частково прокоментував міністр бізнесу та торгівлі Пітер Кайл. Він зазначив, що не спілкувався зі Стармером з п'ятниці.

Водночас урядовець наголосив, що напередодні вони мали "відверту розмову" про серйозні виклики, з якими наразі стикається прем'єр-міністр та його команда.

Читайте також: У Британії частина уряду вимагає відставки Стармера, - ЗМІ

Політична криза у Великій Британії

Нагадаємо, урядова криза в країні загострилася після розгромної поразки лейбористів на місцевих виборах.

Ще у травні шість провідних міністрів, серед яких була й очільниця МЗС Іветт Купер, узгодили спільну позицію і планували вимагати відставки Стармера. Тоді прем'єр відмовився йти та заявив, що продовжить керувати країною.

Згодом партійний бунт переріс у реальні звільнення. Першим Кабмін залишив міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг, який подав у відставку та заявив про втрату довіри до Стармера, назвавши подальше перебування в уряді безпринципним.

Вже у червні ситуація в уряді стала критичною. За даними світових медіа, після низки розмов із кабінетом, донорами та профспілками Кір Стармер у понеділок оголосить про свою відставку та представить графік свого відходу з посади.

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