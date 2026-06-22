Трамп сказал, уйдет ли Стармер в отставку

Президент США Дональд Трамп высказался о будущем премьер-министр Британии Кира Стармера, заявив, что тот "уйдет в отставку".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства", - написал Трамп в Truth Social.
По данным британского агентства PA Media, Трамп не разговаривал со Стармером с тех пор, как лидеры встретились на саммите G7 на прошлой неделе.
Также президент США у себя в посте раскритиковал премьера Британии, заявив, что неэффективная политика станет причиной его политического краха.
"Он потерпел сокрушительное поражение по двух очень важным вопросам - иммиграции и энергетике", - резюмировал Трамп, призвав открыть добычу нефти в Северном море.
Ранее лидер США неоднократно призвал британское правительство отменить мораторий на выдачу новых лицензий на разведку нефти и газа в Северном море и критиковал британские ветряные электростанции.
Напомним, сутками ранее в СМИ появилась информация, что в премьер Британии Кир Стармер уйдет в отставку уже сегодня в понедельник, 22 июня. Он пришел к выводу, что дальнейшее его пребывание в должности больше невозможно.
Также мы писали, что в воскресенье министр иностранных дел Британии Иветт Купер в частном порядке призвала премьера Стармера уйти в отставку.