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Трамп сказал, уйдет ли Стармер в отставку

01:46 22.06.2026 Пн
2 мин
Что сказал Трамп о провалах Стармера?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Кир Стармер и Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп высказался о будущем премьер-министр Британии Кира Стармера, заявив, что тот "уйдет в отставку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства", - написал Трамп в Truth Social.

По данным британского агентства PA Media, Трамп не разговаривал со Стармером с тех пор, как лидеры встретились на саммите G7 на прошлой неделе.

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Также президент США у себя в посте раскритиковал премьера Британии, заявив, что неэффективная политика станет причиной его политического краха.

"Он потерпел сокрушительное поражение по двух очень важным вопросам - иммиграции и энергетике", - резюмировал Трамп, призвав открыть добычу нефти в Северном море.

Ранее лидер США неоднократно призвал британское правительство отменить мораторий на выдачу новых лицензий на разведку нефти и газа в Северном море и критиковал британские ветряные электростанции.

Возможная отставка Стармера

Напомним, сутками ранее в СМИ появилась информация, что в премьер Британии Кир Стармер уйдет в отставку уже сегодня в понедельник, 22 июня. Он пришел к выводу, что дальнейшее его пребывание в должности больше невозможно.

Также мы писали, что в воскресенье министр иностранных дел Британии Иветт Купер в частном порядке призвала премьера Стармера уйти в отставку.

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