Трамп сказав, чи піде Стармер у відставку
Президент США Дональд Трамп висловився щодо майбутнього прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, заявивши, що той "піде у відставку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Кір Стармер піде у відставку з посади прем’єр-міністра Сполученого Королівства", - написав Трамп у Truth Social.
За даними британського агентства PA Media, Трамп не розмовляв зі Стармером з того часу, як лідери зустрілися на саміті G7 минулого тижня.
Також президент США у своєму дописі розкритикував прем’єра Британії, заявивши, що неефективна політика стане причиною його політичного краху.
"Він зазнав нищівної поразки у двох дуже важливих питаннях - імміграції та енергетики", - підсумував Трамп, закликавши розпочати видобуток нафти в Північному морі.
Раніше лідер США неодноразово закликав британський уряд скасувати мораторій на видачу нових ліцензій на розвідку нафти та газу в Північному морі та критикував британські вітрові електростанції.
Можлива відставка Стармера
Нагадаємо, кілька діб тому в ЗМІ з'явилася інформація, що прем'єр Великої Британії Кір Стармер піде у відставку вже сьогодні, у понеділок, 22 червня. Він дійшов висновку, що подальше перебування на посаді більше неможливе.
Також ми писали, що в неділю міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер у приватному порядку закликала прем’єра Стармера піти у відставку.