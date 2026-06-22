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Трамп сказав, чи піде Стармер у відставку

01:46 22.06.2026 Пн
2 хв
Що сказав Трамп про провали Стармера?
aimg Едуард Ткач
Трамп сказав, чи піде Стармер у відставку Фото: Кір Стармер і Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп висловився щодо майбутнього прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, заявивши, що той "піде у відставку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Кір Стармер піде у відставку з посади прем’єр-міністра Сполученого Королівства", - написав Трамп у Truth Social.

За даними британського агентства PA Media, Трамп не розмовляв зі Стармером з того часу, як лідери зустрілися на саміті G7 минулого тижня.

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Також президент США у своєму дописі розкритикував прем’єра Британії, заявивши, що неефективна політика стане причиною його політичного краху.

"Він зазнав нищівної поразки у двох дуже важливих питаннях - імміграції та енергетики", - підсумував Трамп, закликавши розпочати видобуток нафти в Північному морі.

Раніше лідер США неодноразово закликав британський уряд скасувати мораторій на видачу нових ліцензій на розвідку нафти та газу в Північному морі та критикував британські вітрові електростанції.

Можлива відставка Стармера

Нагадаємо, кілька діб тому в ЗМІ з'явилася інформація, що прем'єр Великої Британії Кір Стармер піде у відставку вже сьогодні, у понеділок, 22 червня. Він дійшов висновку, що подальше перебування на посаді більше неможливе.

Також ми писали, що в неділю міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер у приватному порядку закликала прем’єра Стармера піти у відставку.

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Сполучені Штати Америки Великобританія Дональд Трамп Кір Стармер
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