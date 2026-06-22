Трамп сказал, уйдет ли Стармер в отставку

Президент США Дональд Трамп высказался о будущем премьер-министр Британии Кира Стармера, заявив, что тот "уйдет в отставку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства", - написал Трамп в Truth Social.

По данным британского агентства PA Media, Трамп не разговаривал со Стармером с тех пор, как лидеры встретились на саммите G7 на прошлой неделе.

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Также президент США у себя в посте раскритиковал премьера Британии, заявив, что неэффективная политика станет причиной его политического краха.

"Он потерпел сокрушительное поражение по двух очень важным вопросам - иммиграции и энергетике", - резюмировал Трамп, призвав открыть добычу нефти в Северном море.

Ранее лидер США неоднократно призвал британское правительство отменить мораторий на выдачу новых лицензий на разведку нефти и газа в Северном море и критиковал британские ветряные электростанции.