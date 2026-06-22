ua en ru
Пн, 22 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп сказал, уйдет ли Стармер в отставку

01:46 22.06.2026 Пн
2 мин
Что сказал Трамп о провалах Стармера?
aimg Эдуард Ткач
Трамп сказал, уйдет ли Стармер в отставку Фото: Кир Стармер и Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп высказался о будущем премьер-министр Британии Кира Стармера, заявив, что тот "уйдет в отставку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства", - написал Трамп в Truth Social.

По данным британского агентства PA Media, Трамп не разговаривал со Стармером с тех пор, как лидеры встретились на саммите G7 на прошлой неделе.

Читайте также: Стармер борется за лидерство после поражения лейбористов на местных выборах

Также президент США у себя в посте раскритиковал премьера Британии, заявив, что неэффективная политика станет причиной его политического краха.

"Он потерпел сокрушительное поражение по двух очень важным вопросам - иммиграции и энергетике", - резюмировал Трамп, призвав открыть добычу нефти в Северном море.

Ранее лидер США неоднократно призвал британское правительство отменить мораторий на выдачу новых лицензий на разведку нефти и газа в Северном море и критиковал британские ветряные электростанции.

Возможная отставка Стармера

Напомним, сутками ранее в СМИ появилась информация, что в премьер Британии Кир Стармер уйдет в отставку уже сегодня в понедельник, 22 июня. Он пришел к выводу, что дальнейшее его пребывание в должности больше невозможно.

Также мы писали, что в воскресенье министр иностранных дел Британии Иветт Купер в частном порядке призвала премьера Стармера уйти в отставку.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Великобритания Дональд Трамп Кир Стармер
Новости
Сибига резко раскритиковал Навроцкого и упомянул об "аплодисментах из Москвы"
Сибига резко раскритиковал Навроцкого и упомянул об "аплодисментах из Москвы"
Аналитика
Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Вместо сотни лет Украину можно разминировать за 10-15 лет: интервью с СЕО XTI Engineering